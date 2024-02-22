Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по использованию сервиса «Мобильный избиратель»

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнило, что механизм «Мобильный избиратель» позволит жителям прийти на любой удобный избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов. Сервисом можно воспользоваться, если в день выборов гражданин будет находиться не дома. Выбрать удобный участок и подать заявление следует до конца дня 11 марта на портале госуслуг.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Подробная информация о кандидатах и своем избирательном участке доступна в личном кабинете избирателя на Едином портале госуслуг. Кроме того, жители Подмосковья могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».