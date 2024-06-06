06 июня 2024, 20:58

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по затратам на охрану окружающей среды в 2023 году

Минэкологии МО.
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Подмосковные предприятия в 2023 году потратили на охрану окружающей среды 68,5 миллиардов рублей. По результатам исследования «Финекспертизы» Московская область вошла в топ-3 регионов, заботящихся об экологии.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, таких результатов удалось добиться благодаря профессионализму сотрудников ведомства, которые отслеживают уровень негативного воздействия на окружающую среду и держат его под жестким контролем.

«Хороший результат дает также программа модернизации предприятий-загрязнителей: только в прошлом году на ее реализацию потратили порядка 8,4 миллиардов рублей», - рассказал Фирсов.

По данным «Финэкспертизы», Подмосковье - на третьем месте после Красноярского края и Москвы.

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Исследования Работа Экология
06 июня 2024, 21:30
Минэкологии Подмосковья выявило незаконное производство бетона в Звенигороде
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Двойное нарушение природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья в Звенигороде. Сигнал в ведомство поступил от местного жителя — он пожаловался на захламление земель и незаконное производство бетона.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, специалисты обнаружили на земельном участке рядом с жилищным комплексом «Радужный» навалы строительных отходов, а также растворно-бетонный узел с подсобными помещениями для рабочих.

«При этом производственный комплекс не поставлен на учет в реестре объектов негативного воздействия, а, следовательно, не организован экологический контроль, не вносится плата за негативное воздействие», - рассказал Фирсов.

Владелец земельного участка получил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Ему предстоит утилизировать строительные отходы и поставить растворно-бетонный узел на учет.

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Добродел Экология
06 июня 2024, 21:02
Детский омбудсмен Подмосковья Мишонова провела прием граждан
пресс-служба УПР в МО
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Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела прием жителей в общественной приемной «Единой России» в Реутове. Встреча прошла в рамках тематической недели приемов по вопросам материнства и детства.

В рамках приема жители Подмосковья обсудили вопросы семейных споров, помощи, включая психологическую поддержку одиноким матерям, а также содействие в благоустройстве.

По словам Ксении Мишоновой, на прием пришли 10 человек. Основное внимание привлекли вопросы определения места жительства детей после развода родителей.

Она отметила, что с каждым годом таких ситуаций становится все больше, и за первые пять месяцев текущего года поступило 102 обращения на эту тему, в то время как за аналогичный период прошлого года было 99 обращений.

Также на прием пришли родители, которые попросили помощи в благоустройстве территории. Ксения Мишонова отметила, что все обращения были оформлены официально и отправлены на дальнейшее рассмотрение.

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Дети Реутов
06 июня 2024, 20:43
«ПСК Фарма» построит на территории ОЭЗ «Дубна» завод лекарств
Телеканал «360»
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Лекарственные препараты, выпущенные в Подмосковье, поставляются во все регионы России. Крупнейшая компания «ПСК Фарма» подписала офсетные контракты на пять миллиардов рублей. Об условиях договоров, а также о поддержке от правительства Московской области рассказала гендиректор биофармацевтической компании Евгения Шапиро в интервью корреспонденту 360.ru Елене Кононовой.

«Во-первых, оффсетные контракты - это в первую очередь инвестиционные обязательства с нашей стороны, когда мы обязаны возвести производственные мощности, построить заводы. А для потребителей, для заказчика и для конечного потребителя продукции это означает бесперебойное снабжение необходимыми лекарственными препаратами в течение более долгого периода времени, чем три года. Это шесть-семь лет», - поделилась Евгения Шапиро.

Шапиро рассказала и о поддержке, которую компания получила от Подмосковья. Например, это льготные кредиты от Фонда развития промышленности региона.

«Здесь нам также во многом помогает региональное правительство, сопровождает и в целом наличие в регионе площадок, которые позволяют быстрее возводить новые производства. Это площадки, укомплектованные инженерной инфраструктурой, площадки, которые предоставляют льготные кредиты. Все это во многом помогает бизнесу быстрее развиваться и снижает финансовую нагрузку, особенно это актуально на этапе инвестирования», - указала Евгения Шапиро.

При этом 80% портфеля компании «ПСК Фарма» составляют лекарства из перечня жизненно необходимых препаратов, который утвержден правительством России. Сейчас компания возводит на территории особой экономической зоны «Дубна» новый корпус. Там будут производить препараты для таргетной терапии.

«Таргетная терапия - это целенаправленная терапия. Это в том числе иммунные заболевания, орфанные заболевания, редкие заболевания, которым болеет небольшая группа людей. Все они достаточно высокотехнологичные в производстве», - отметила специалист.

Площадь нового корпуса превысит 20 тысяч квадратных метров. Главная задача проекта - не только наладить выпуск лекарственных препаратов, но и локализовать производственный цикл.

«Это новый, так скажем, этап в нашей жизни, прорыв по-своему, и, конечно, это наш вклад в развитие лекарственного суверенитета всей страны и Московской области», - заключила специалист.

Ранее «ПСК Фарма» запустила производство субстанций для лекарств от тяжелых заболеваний в Дубне.

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Здравоохранение Лекарства Дубна Медицина Заводы ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 20:36
Подмосковная сборная выиграла 11 медалей на чемпионате по фехтованию в Минске
Фото федерации фехтования России
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Подмосковные спортсмены выиграли две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали открытого чемпионата Союзных государств по фехтованию. Турнир прошел в Минске с 28 мая по 6 июня.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Татьяна Гудкова победила в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах. Татьяна Андрюшина и Кристина Ясинская выиграли серебро в составе российской сборной.

Среди мужчин в командном турнире по фехтованию на шпагах победу одержал Георгий Бруев. В личном зачете ему досталось серебро. На третьем месте оказался Владимир Толасов.

В Подмосковную сборную вошли спортсмены из Краснознаменска, Химок, Люберец, Долгопрудного, Воскресенска и Одинцова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Награды Химки

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