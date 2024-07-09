Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на брак

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По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, ежегодно в Подмосковье регистрируется более 55 тысяч браков, из них 77% пар подают заявление через сайт госууслуг.

В регионе заработал свадебный сайт wedding.mosreg.ru, где сразу можно подать заявление и выбрать место проведения торжества.

В ведомстве добавили, что на сайте размещено более 60 площадок.

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