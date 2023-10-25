Подмосковье вошло в топ-3 популярных направлений для отдыха в ноябре в России
Сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» определил самые популярные регионы России для отдыха в ноябре. Подмосковье вошло в тройку самых востребованных направлений.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на первом месте по количеству бронирований в ноябре оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Сочи и Краснодарский край. Москва и Подмосковье занимают третье место в рейтинге самых востребованных направлений, опередив Казань, Кисловодск и Калининград.
Туроператоры отмечают рост спроса на длинные выходные в ноябре. По данным компаний «Алеан», «Дельфин» и Coral Travel, в топе спроса Москва и Московская область, Казань и регионы Северного Кавказа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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