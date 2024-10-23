Подмосковье вошло в топ-3 на чемпионате МЧС по гиревому спорту

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Участники соревновались в шести весовых категориях по схеме классического двоеборья: толчок двух гирь по 24 килограмма и рывок.

Сборная МЧС России по Московской области заняла третье общекомандное место. А в личном первенстве лучший результат показал Александр Гордеев, который стал победителем в весовой категории 68 килограммов.

Сотрудник 19 ПСО в весовой категории до 85 килограммов занял второе место, а представитель СПСЧ Реутова Дмитрий Никульчев стал четвертым в весовой категории свыше 85 килограммов.

Наставником подмосковной команды выступил Николай Смирных.

Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы. Всем участникам соревнований вручили ценные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.