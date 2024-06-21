Подмосковье вошло в число призеров федерального индекса «IQ городов»

Речь идет о Дубне, Ивантеевке, Реутове, Химках и Электростали. Населенные пункты вошли в число лидеров в категориях «административные центры» и «крупные города».

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Индекс «IQ городов» включает в себя множество показателей, в том числе цифровизацию энергетики, ЖКХ, строительства, безопасности и других сфер. По словам министра, регион вошел в топ-10 во многом благодаря реализации проекта «Умный город», который помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для жителей.

Помимо этого, в Московской области реализуют проект «Светлый город». В его рамках проводят мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения. С 2017 года почти в 900 дворах Подмосковья появились современные светильники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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