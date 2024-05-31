Подмосковье вошло в число лидеров России по открытости бюджета

«Рейтинг существует с 2015 года. Ведет его Научно-исследовательский финансовый институт, который входит в состав Минфина России. Там около 76 позиций, по которым ведется оценка. Подмосковье с самого начала находится в числе лидеров. Оценивается в первую очередь открытость бюджета. У нас он размещается в СМИ, есть также специальный портал, где каждый заинтересованный гражданин может ознакомиться со всеми положениями. В Подмосковье открыто проводят публичные слушания. Жители могут подать свои предложения, выразить мнение. Есть прямые трансляции», - рассказал Ефимов.

Жители видят, как формируются госпрограммы по образованию, здравоохранению, транспорту. На решение этих задач отводится около 80% от всего бюджета региона. Большое внимание уделяют поддержке бизнеса, который продолжает развиваться в Московской области, несмотря на западные санкции.

«С февраля 2022 года мы прошли несколько этапов. Сначала столкнулись с тем, что достаточно большое количество продукции нужно было производить уже здесь. В регионе сразу запустили программы поддержки импортозамещения. Делалось многое, но важно и правильно оценивать потенциал Подмосковья. Посмотрите, как мы расположены, сколько у нас аэропортов, сколько дорог федерального значения сходятся здесь. Мы - прекрасный логистический центр», - добавил парламентарий.

Развитие промышленности и импортозамещения продолжат поддерживать в Московской области. За два года в регионе запустили более 70 заводов и цехов, выпускающих заменяющую продукцию.

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