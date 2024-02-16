Подмосковье вошло в число лидеров России по объему финансовой поддержки индустрии моды

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, вместе с ростом интереса к российским брендам одежды наблюдается и запрос от предпринимателей на финансовую поддержку.

Однако, помимо финансовой поддержки предприниматели могут рассчитывать и на помощь в сбыте продукции через специальный проект Корпорации МСП «МСП шьет». программа специально создана для поддержки отечественных брендов.

«В целях поддержки бизнеса Подмосковья в регионе создан комплекс мер поддержки, прием заявок на две из них в этом году уже стартовал. Так, субъекты МСП могут получить субсидию для бизнеса, работающего по франшизе», - подчеркнула заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, представители бизнеса могут подать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы. Максимальная сумма субсидии - 500 тысяч рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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