13 декабря 2024, 17:48

Подмосковье вошло в число лидеров России по нацпроекту «Экология»

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Итоги выполнения нацпроекта «Экология» в уходящем году подвели рейтингом регионов. Подмосковье вошло в число лидеров страны.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказали, что работу регионов оценивали по нескольким критериям. К примеру, по качеству реализации федеральных проектов, таких как «Чистая страна», «Чистый воздух» и других. В учет брали и мнение жителей, их удовлетворенность экологической ситуацией.

В результате регионы распределили по группам: «отличники», «хорошисты», «середнячки» и «проблемные».

В числе «отличников» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах оказались Липецкая и Московская области, набравшие 18 и 16 баллов соответственно.

Нацпроекты Экология
13 декабря 2024, 18:49
Мастер-класс по росписи на холсте провели для пенсионеров в Электроуглях
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В культурно-досуговом центре «Квант» города Электроугли состоялся увлекательный мастер-класс для участниц движения «Активное долголетие». На этот раз милые дамы попробовали себя в росписи на дереве и холсте.

Мероприятие прошло в теплой и творческой атмосфере. Руководитель мастер-класса, Оксана Тутушкина, подробно объяснила этапы работы, рассказала о различных техниках росписи и ответила на все вопросы участниц. С большим энтузиазмом и интересом женщины приступили к созданию своих шедевров, используя яркие краски, кисти и другие материалы.

Каждая работа оказалась уникальной: дамы проявили фантазию и творческие способности, создав выразительные и красочные композиции. Для многих это стало не только приятным занятием, но и возможностью сделать дизайнерскую вещь для своего интерьера своими руками.

По завершении занятия Оксана Владимировна похвалила всех за старания и отметила, что каждая участница справилась с заданием на отлично. Это стало отличным стимулом для дальнейшего творческого развития и новых достижений.

Напомним, губернаторский проект «Активное долголетие» был запущен в 2019 году. На базе спортивных и культурных учреждений округа ежедневно проходят мероприятия для людей пожилого возраста: занятия йогой, скандинавской ходьбой, плаванием, лечебной гимнастикой, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, хореографии, хоровому пению, а также экскурсии по историческим местам Подмосковья. Проект помогает участникам не только сохранять активность и здоровье, но и находить новые увлечения, раскрывать таланты и общаться в кругу единомышленников.

Активное долголетие Богородский
13 декабря 2024, 18:25
Оборот розничной торговли в Истре достиг 52 млрд рублей за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Оборот розничной торговли в Истре продолжает расти. С начала года он составил 52,6 миллиарда рублей, что на 18,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Минсельхозе региона отметили, что это свидетельствует о повышении покупательской активности и доверии к местным торговым предприятиям.

В округе работает 779 стационарных торговых точек, 342 из которых торгуют продуктами питания. Рост числа магазинов и объемов продаж открывает новые возможности для местного бизнеса и создания рабочих мест.

В ведомстве добавили, что успешная розничная торговля отражает общий экономический рост округа, подчеркнув важность поддержки и развития этого сектора.

Истра Торговля
13 декабря 2024, 18:25
Управление безопасности Подмосковья напомнило основы защиты персональных данных
Unsplash
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В современном мире персональные данные становятся главной целью для мошенников. Это информация, которая включает ФИО, паспортные данные, адрес, фотографии и многое другое. Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает способы, которые помогут защитить персональные данные.

Существуют четыре основные категории персональных данных: общедоступные, специальные, биометрические и иные данные, такие как информация о социальной группе или привычках.

Персональные данные становятся привлекательной целью для мошенников, которые могут использовать их для различных незаконных действий. Например, они могут оформить микрокредиты, подделывать документы, создавать мошеннические объявления с просьбой о предоплате или использовать биометрические данные для доступа к аккаунтам.

Для защиты данных государство ужесточило законы, увеличив штрафы для юридических лиц до 20 миллионов рублей и установив строгие наказания за незаконное хранение данных, особенно несовершеннолетних, с возможностью лишения свободы до десяти лет.

Чтобы защититься, важно внимательно относиться к своим данным, не делиться ими без необходимости и обеспечивать безопасность своих аккаунтов.

Истра Торговля
13 декабря 2024, 18:04
Росгвардия Подмосковья провела патриотические встречи со школьниками
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии по Московской области провели патриотические мероприятия для школьников. В Одинцове они вместе с председателем ветеранской организации рассказали четвероклассникам лингвистической гимназии о Героях России, включая Евгения Кукарина и Максима Концова.

В школе № 18 офицер Подольского ОВО провел «Урок мужества» для кадетов, рассказывая о героизме соотечественников. Заместитель начальника вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» стал гостем патриотического концерта, организованного студентами местного техникума. В конце мероприятия он исполнил песню Михаила Муромова «Боевым награждается орденом».

Росгвардия Школьники

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