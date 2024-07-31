Подмосковье вошло в число лидеров по заявкам избирателей на ДЭГ в сентябре
Свыше 140 тысяч заявлений на участие в выборах в сентябре подали по всей России, сообщил Мособлизбирком со ссылкой на ЦИК России. При этом Подмосковье оказалось в числе лидеров по количеству зарегистрированных избирателей.
Так, по состоянию на 31 июля подано почти 127 тысяч заявок на участие в ДЭГ, а также почти 14 тысяч заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения.
Наибольшее число заявлений - в Московской области. Следом идут Вологодская и Челябинская области, Республики Алтай и Чувашия.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подчеркнула, что ДЭГ - исключительно добровольная процедура.
«Это исключительно дополнительная возможность для наших избирателей и их право выбора», - указала Памфилова.
Прием заявок от граждан на участие в дистанционном голосовании продлится до сентября. При этом жителям Москвы подавать заявление не требуется, поскольку столица использует свою собственную платформу.
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