Подмосковье вошло в число лидеров ЦФО по производству семенного картофеля

Очередной обучающий семинар для будущих информаторов на выборах президента России прошел в Красногорске. Они посетят избирателей, сообщат о сроках и местах проведения голосования. В ходе обучения им рассказали о том, как общаться с жителями, вести себя в конфликтных ситуациях и проводить анкетирование.

На обучении будущим представителям избирательных комиссий рассказали о работе в специальном мобильном приложении «ИнформУИК», которое будут использовать во время поквартирного обхода жителей. Такую работу будут проводить с 17 февраля по 7 марта.

Информаторы посетят жителей Подмосковья, чтобы рассказать о сроках, формах и времени голосования на выборах президента России. Для этого подготовят более 15 тысяч активистов.

По словам заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Красногорска Марины Захаровой напомнила, что сделать свой выбор можно несколькими способами. Так, избиратели могут посетить участок, проголосовать дистанционно или вызвать представителя УИК домой при инвалидности или плохом самочувствии.

Узнать информатора можно по брендированному значку, куртке и сумке, а также по специальному удостоверению. Они будут посещать жителей в вечернее время, а также в выходные, чтобы застать избирателей дома.

«Выборы президента РФ - дело ответственное. Каждый житель заинтересован в будущем нашей страны. Мы надеемся, что каждый избиратель проявит свою четкую гражданскую позицию и проголосует любым доступным и удобным ему способом. Мы приглашаем всех принять участие в выборах», - сказала Марина Захарова.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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