23 июля 2024, 18:51

Подмосковье внедрило автоматизацию обмена документами через единый портал торгов

Unsplash
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Мособлконтроль сообщил о новом функционале по платежам. Новая опция устраняет необходимость ручного поиска информации в Единой информационной системе и ее переноса в бухгалтерскую систему.

Заказчики Московской области при исполнении контрактов по закону № 44-ФЗ используют интеграционный модуль Портала исполнения контрактов (ПИК ЕАСУЗ) с программой 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Модуль предназначен для обмена юридически значимыми документами, включая платежные поручения.

Отмечается, что автоматизация значительно ускоряет обработку платежных документов и исключает ошибки при ручном вводе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
23 июля 2024, 19:06
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 23 июля
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в четыре балла вечером 23 июля. Заторы наблюдаются на Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Щелковском шоссе, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение также затруднено на Ярославском, Осташковском, Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Борисовском и Калужском шоссе.

В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
23 июля 2024, 18:56
Концерт классической музыки пройдет 25 июля в океанариуме Красногорска
Московская областная филармония
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Концерт Московской областной филармонии «Ритм океана» состоится в 25 июля в океанариуме Красногорска. Перед зрителями выступит Квартет имени Алябьева.

В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса, Йозефа Гайдна, менуэт Луиджи Боккерини, неаполитанская песня «О, мое солнце» Эдуардо ди Капуа, вальс Георгия Свиридова, вальс из кинофильма «Светлый путь» Исаака Дунаевского, а также музыка к драме Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Музыка прозвучит на фоне мерцания воды и неспешных движений обитателей океанариума. Билет на музыкальное шоу «Ритмы Океана» действителен при наличии билета на общую экспозицию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Концерты
23 июля 2024, 18:54
Более 1400 жителей Егорьевска получили субсидию на оплату ЖКУ в июле
Министерство социального развития Московской области
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Более 1400 жителей Егорьевска получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Там пояснили, что субсидия - это мера социальной поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию. Ее размер рассчитывается для каждого жителя индивидуально и зависит от его дохода и расходов на оплату помещения и коммунальных услуг.

«Доходы для назначения жилищной субсидии предоставляются за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в августе будет учитываться доход с января по июнь включительно», - добавила начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

Субсидии назначаются, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Одно из главных условий получения помощи - регистрация по месту жительства в Московской области.

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Пенсия Доходы Егорьевск Госуслуги
23 июля 2024, 18:41
Юнармеец из Мытищ пройдет на параде в Санкт-Петербурге 28 июля
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Екатерина Королева из Мытищ в составе «Юнармии» примет участие в параде в День Военно-морского флота. Ребята из более чем семи регионов России пройдут по Сенатской площади 28 июля.

Перед президентом, почетными гостями и экипажами кораблей на Сенатской площади промаршируют ребята из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик.

Екатерина Королева из Мытищ уже участвовала в таких мероприятиях: она прошла среди других юнармейцев на параде в День Победы в северной столице.

Принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота Екатерину пригласил руководитель Северо-Западного патриотического центра «Авангард», первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

Сейчас девушка проходит строевую подготовку на базе и на Сенатской площади.

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Санкт-Петербург Мытищи

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