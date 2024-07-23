Подмосковье внедрило автоматизацию обмена документами через единый портал торгов

Более 1400 жителей Егорьевска получили субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в июле. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Там пояснили, что субсидия - это мера социальной поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию. Ее размер рассчитывается для каждого жителя индивидуально и зависит от его дохода и расходов на оплату помещения и коммунальных услуг.

«Доходы для назначения жилищной субсидии предоставляются за шесть месяцев, предшествующих месяцу перед месяцем подачи заявления. Например, при подаче заявления в августе будет учитываться доход с января по июнь включительно», - добавила начальник социальной защиты Ольга Лузянина.

Субсидии назначаются, если расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи. Одно из главных условий получения помощи - регистрация по месту жительства в Московской области.

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