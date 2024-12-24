24 декабря 2024, 13:54

Подмосковье увеличит долю высокотехнологичных предприятий к 2030 году — Воробьев

Медиасток.рф
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Экономика Подмосковья покахала доход в 20% за год. На ее рост повлияли в том числе высокотехнологичные предприятия. Их долю планируют увеличить к 2030 года, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Компании «Ядро Фаб» в Дубне, «Арсенал» в Краснознаменске и проект Росатома в Ленинском округе уже стали флагманскими для направления высоких технологий.

Многие предприятия открывают при участии других стран. Международное сотрудничество будут развивать и дальше, заявил губернатор.

«Благодаря китайским инвесторам, в этом году возобновил работу бывший завод „Мерседес“. Также вместе с Китаем и Казахстаном развиваем транспортно-логистический центр „Селятино“. Работаем с Узбекистаном, Белоруссией, Индией, ОАЭ и Саудовской Аравией», - рассказал Воробьев.

Инвестиции Андрей Воробьев Бизнес Заводы Экономика Поддержка предпринимателей в Московской области
24 декабря 2024, 14:32
Еще 100 дополнительных мест создали в трех частных детских садах в Люберцах
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Глава городского округа Владимир Волков сообщил о создании 100 дополнительных мест в трех негосударственных детских садах. Это стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

Детей в возрасте от полутора до трех лет примут детский сад «Совенок» на улице Камова, «Кроха Енот» на Весенней улице и «Ласточка» на Волковской улице.

Владимир Волков отметил, что в учреждениях дошкольного образования муниципалитета создаются все условия для полноценного развития детей. Всего за время реализации проекта «Демография» в Люберцах были открыты 882 дополнительных места в детских садах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов в регионе. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Люберцы Детские сады
24 декабря 2024, 13:53
Новые детский сад и школу откроют в ЖК «Героев» в Балашихе в 2025 году
Пресс-служба администрации Балашихи
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В Балашихе продолжается строительство новой школы и детского сада в жилом комплексе «Героев», которые планируют открыть в 2025 году. Готовность школы на 1320 мест составляет 95%. Образовательное учреждение будет включать 55 классов, спроектированных с учетом возрастных особенностей детей.

На территории школы появятся стадион, зоны для отдыха и учебно-опытная зона, что создаст комфортные условия для обучения и досуга. Школа станет новым корпусом для существующей школы № 15, что значительно повысит доступность образования для жителей района.

Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов сообщил, что школа находится на высокой стадии готовности.

«Инженерные системы смонтированы, тепло подано, электричество подключено, и включена система „Безопасный регион“. Второй объект - это детский сад на 220 мест, который уже готов. Подрядчик завершает процесс получения заключения о соответствии и разрешение на ввод», - сказал Вечтомов.

Строительство детского сада также близится к завершению. Его общая площадь составит более трех тысяч квадратных метров, и в нем будут созданы групповые комнаты с спальнями, игровыми и буфетами, а также кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый и физкультурный залы.

На уличной территории предусмотрены площадки для прогулок с теневыми навесами и для занятий спортом. Открытие школы и детского сада является частью инвестиционной программы в рамках комплексного развития территории и будет способствовать улучшению образовательной инфраструктуры в Балашихе. Жители района смогут рассчитывать на современные условия для обучения и развития своих детей.

Детские сады Балашиха
24 декабря 2024, 13:16
Мужчину с травмой шеи после нападения быка спасли в больнице в Солнечногорске
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Мужчина в возрасте 46 лет поступил в больницу в Солнечногорске с множественными травмами. Он получил их во время работы скотником — на него напал бык.

Врачи выявили у мужчины размозжение почки, а также осложненную травму шейного отдела, из-за которой в конечностях появились двигательные нарушения.

Как пояснил заведующий нейрохирургическим отделением Роман Михайлов, пациенту провели операцию, в ходе которой медики устранили нарушения в нескольких зонах. Уролог работал с почками, а нейрохирург - с шейным отделом. Так, спинной мозг освободили от сдавления, ось позвоночника восстановили и зафиксировали в правильном положении.

«Операция длилась пять часов и прошла успешно. В результате вмешательства у пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях - в ногах на 100%, руках - на 80%», - сказал он.

После операции мужчина прошел курс восстановительного лечения. Он уже выписался и вернулся к привычной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии медицины в регионе. Так, в этом году открыли крупный детский госпиталь и начали возведение многопрофильного центра в Балашихе.

Больницы Врачи
24 декабря 2024, 13:00
Дед Мороз на белом лимузине приехал к детворе в Ногинске
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Необычное новогоднее представление для детей Ногинска подготовили сотрудники Районного дома культуры. Участники праздника не поддались на уловки Деда Мороза-самозванца, а дождались настоящего волшебника, который приехал на белом лимузине.

Традиционно в день зимнего солнцестояния в Районный дом культуры приехал настоящий Дед Мороз. Да не на тройке белоснежных лошадей, а на белом лимузине. Вместе со своими помощниками Дедушка Мороз собрал у ребят письма с пожеланиями, чтобы в Новый год их исполнить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Огромная надувная елка появилась во дворе Районного дома культуры. Для детворы города устроили настоящий праздник: русские народные песни, танцы, хороводы. Чудесная сказка была организована с интерактивом - ребята были вовлечены в происходящее. Праздник чуть было не испортили Мороз-самозванец и его помощница Кобра. Юные зрители громко звали и дождались, наконец, настоящего героя сказочного торжества.

Новый год Богородский Дед Мороз

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