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Компании «Ядро Фаб» в Дубне, «Арсенал» в Краснознаменске и проект Росатома в Ленинском округе уже стали флагманскими для направления высоких технологий.

Многие предприятия открывают при участии других стран. Международное сотрудничество будут развивать и дальше, заявил губернатор.

«Благодаря китайским инвесторам, в этом году возобновил работу бывший завод „Мерседес“. Также вместе с Китаем и Казахстаном развиваем транспортно-логистический центр „Селятино“. Работаем с Узбекистаном, Белоруссией, Индией, ОАЭ и Саудовской Аравией», - рассказал Воробьев.