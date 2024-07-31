Подмосковье увеличило производство транспорта и прицепов на 24% за год
Подмосковье нарастило производство автотранспорта, полуприцепов и прицепов. По итогам полугодия рост составил почти 24% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, производство увеличилось в 2024 году на 23,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
«В период с января по июнь 2024 года в Московской области рост производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов составил 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказала она.
Екатерина Зиновьева добавила, что по итогам первого полугодия показатели в сфере кузовов и прицепов увеличились на 34,3%, а в сфере производства автотранспорта - на 16,7%.
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