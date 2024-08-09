Подмосковье увеличило экспорт агропродукции в Белоруссию на 5% с начала года
Московская область увеличила объемы поставок агропродукции в Белоруссию в этом году. Экспорт увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, за пять месяцев с начала года из региона экспортировали в Белоруссию 115,8 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 222,7 миллионов долларов США.
Основные товары, которые приобрела у региона Белоруссия - плодовоовощные консервы, мясная продукция, корма для животных - кошек, собак, декоративных птиц, рыб, грызунов, кондитерские изделия.
В ведомстве добавили, что из Белоруссии ввезли в Подмосковье рыбу и морепродукты, молочную и мясную продукцию.
Товарооборот между регионом и республикой за пять месяцев увеличился на 6,2% и составил 266,6 тысяч тонн на сумму 598,1 миллионов долларов США.
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