Подмосковье установило новый рекорд по сбору зерновых и зернобобовых за год

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«Сегодня побили рекорд прошлого года по сбору зерна - тогда мы превысили показатели за весь период СССР. Таким образом, второй год подряд для нас рекордный», - уточнил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Ожидается, что в этом году урожай составит 720 тысяч тонн, что на 6% больше показателей прошлого года. По словам Филимонова, средняя урожайность составила 39,8 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии фермерских хозяйств в регионе.

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