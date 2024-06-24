Подмосковье усилит контроль за незаконным размещением мусорных отходов — Андрей Воробьев

Московская область - в лидерах России по контролю за навалами мусора. Для недопущения незаконных случаев ввели большое количество мер, в числе которых - и специальные талоны на перевозку отходов, и видеоконтроль на дорогах, во дворах, и другие подходы.

«Важный вопрос - улучшение работы по незаконному размещению отходов. И наше МВД, и ГИБДД, и контролирующие службы делают эту работу. Для нас важно все обращения, которые мы на федеральный уровень отправляли, довести до логического завершения, чтобы повлиять на те негативные нелегитимные процессы, которые беспокоят наших жителей», - подчеркнул Воробьев на заседании областного правительства.

Эту работу ведут по программе «Безопасный регион». Она нацелена не только на выявление правонарушений и контроль за порядком в общественных пространствах.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня в большинстве дворов и в особо отдаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением - системой распознавания лиц. Все это принципиально важно», - заключил глава Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подмосковье усилит контроль за незаконным размещением мусорных отходов, сказал губернатор Андрей Воробьев. Задачей занимаются МВД, ГИБДД и другие службы. Задача - исключить негативные нелегитимные процессы, беспокоящие жителей.