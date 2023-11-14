14 ноября 2023, 17:47

Подмосковье усилит экономическое сотрудничество с ОАЭ

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области заключил соглашение с эмиратской компанией Al Ramal Al Dhahabi Trading LLC о развитии партнерства. Это позволит наладить более тесное экономическое сотрудничество между предприятиями Подмосковья и ОАЭ.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что соглашение направлено на развитие торгово-экономических связей между компаниями двух регионов. Оно предусматривает поддержку подмосковных предприятий в проведении совместных мероприятий с партнерами из ОАЭ.

Документ подписали в рамках международной выставки ISM Middle East 2023 в Дубае, где Фонд выступил организатором стенда для пяти экспортеров из Подмосковья. Представить свою продукцию смогли экспортеры из Королева, Коломны и Ленинского городского округа, Подольска и Домодедова.

Помимо участия в выставках Фонд бесплатно предоставляет компаниям другие услуги по поддержке экспорта в рамках национальных проектов.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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Экспорт ОАЭ
14 ноября 2023, 18:12
Лучшие специалисты по работе с молодежью в Подмосковье получат денежное вознаграждение
Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Финал конкурса «Лучший по профессии» прошел в Подмосковье 10 ноября. Свое мастерство и навыки демонстрировали сотрудники в сфере работы с молодежью.

«В Подмосковье живут более двух миллионов молодых людей, они разного возраста. У них разные интересы и запросы, разные увлечения и потребности, поэтому работа с молодежью - непростое ремесло, каждого надо услышать, каждому нужно дать возможность для развития и реализации именно в той сфере, той плоскости, в которой молодой человек или девушка нуждаются», - отметила руководитель молодежной политики региона, министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году жюри выберет шесть победителей в двух номинациях. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Всего на конкурс подали 52 заявки: из них 11 - в номинации для руководителей и 41 - в номинации для специалистов.

Конкурсанты презентовали разные проекты из разных уголков Подмосковья: патриотические акции, интеллектуальные квизы и многое другое.

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Молодежь
14 ноября 2023, 17:56
Председатель подмосковного «Движения Первых» провел встречу со школьниками в Солнечногорске
Пресс-служба администрации города или района
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Председатель подмосковного «Движения Первых» Юрий Макеев встретился со школьниками в Солнечногорске. Им рассказали о возможностях реализации и перспективах в организации.

Кроме того, школьники обсудили тему лидерских качеств и их развития.

«„Движение Первых“ - самая масштабная детско-юношеская организация, и в городском округе Солнечногорск к ней присоединились более 1,6 тысячи юношей и девушек в возрасте от шести до 18 лет. Ребята активно участвуют в акциях и мероприятиях движения, а также могут реализовать свои инициативы и получить экспертную, информационную и даже грантовую поддержку», - отметил замглавы округа Николай Минаев.

Присоединиться к движению можно, пройдя регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

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Встреча прошла в школе № 4. Участники задавали вопросы о волонтерстве, профориентации и перспективах в «Движении Первых». Юрий Макеев рассказал, что в ближайшее время во всех первичных отделения в школах откроют советы, где ребята смогут реализовывать свои идеи.

Школы Солнечногорск
14 ноября 2023, 17:55
Бесплатный вебинар об использовании ЭЦП проведут для предпринимателей в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Вебинар «Электронная подпись» проведут для предпринимателей Московской области 16 ноября. Участники узнают все об ЭЦП, ее видах и предназначении.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья уточнили, что спикером вебинара выступит главный специалист удостоверяющего центра «Росэлторг» Мария Гроссман. Присоединиться к беседе могут все желающие по ссылке. Онлайн-занятие начнется 16 ноября, в 11:00.

Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес». Следить за анонсами обучающих мероприятий можно в календаре и Telegram-канале «Мой бизнес Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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Поддержка предпринимателей в Московской области
14 ноября 2023, 17:52
Сотрудники компании «Аэроэкспресс» подготовили поезда к работе в зимний сезон
"Аэроэкспресс"
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Специалисты транспортной компании «Аэроэкспресс» подготовили подвижной состав к работу зимой. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В ходе подготовки специалисты компании проводят комиссионные осмотры подвижного состава, проверяют системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, восстанавливают уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура», - уточнили в ведомстве.

В депо проверили оборудование, контрольно-измерительные приборы, сигнальные лампы, прожекторы и другое оборудование. В поездах отладили работу систем отопления, вентиляции. Клининговые службы подготовили к приведению в порядок салонов.

В зимнее время на автобусы компании установили шипованные шины.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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Автобусы

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