Подмосковье усилило подготовку к весеннему паводку

«Риски подтопления существуют в 38 городских округах. Наиболее велики они в Луховицах, Красногорске, Истре, Можайске и Дмитрове. Сейчас постоянно отслеживается уровень воды по вешкам, установленным в 40 округах, на 72 водных объектах. По состоянию на 19 марта уровни воды в большинстве рек близки к прошлогодним значениям и выше них до 39 сантиметров», - говорит министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В регионе активно проверяют состояние гидротехнических сооружений. Около 70% из них в случае нештатной ситуации ущерба не нанесут, в отношении остальных необходим постоянный контроль.

«По предварительному прогнозу можно предположить, что уровни воды в паводковый весенний период будут равны средним многолетним значениям и выше них до 1,5 метра», - заключил Тихон Фирсов.

Важные объекты жизнеобеспечения защитят от паводков в Подмосковье. Для этого профильные службы создали четкие алгоритмы работы. На особый контроль возьмут СНТ, дороги, дома и гидротехнические сооружения. О необходимости тщательно следить за ситуацией в период активного таяния снега заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.