Подмосковье учителя смогут провести диагностику по информатике на «Яндекс.Учебнике»

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, вопросы организованы по разделам учебного курса. Туда включили задания по цифровой грамотности, теории, технологиям, алгоритмам и программированию. Это позволит педагогам объективно оценить уровень знаний учеников.

Задачи разделя по возрастным категориям. В этом году участие в тестировании впервые смогут принять студенты колледжей.

«В результате диагностики преподаватели получат подробную статистику как на уровне классов, так и по каждому ученику в отдельности. Это даст возможность более глубоко понять сильные и слабые стороны каждого школьника и разработать персонализированный подход к обучению», - отметили в министерстве.

Пройти диагностику можно за один урок. Провести ее можно в школе или задать на дом. Результаты поступят в личный кабинет учителя 20 октября.

Тестирование доступно по ссылке. Учителю необходимо зарегистрироваться, создать класс, добавить туда учеников и раздать им логины и пароли.

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