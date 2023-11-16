Подмосковье станет участником международной выставки технологий для выращивания картофеля и овощей

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в выставке будут участвовать свыше 600 представителей агропромышленного комплекса. Организаторы подготовили 70 деловых мероприятий, 20 из которых посвятят стратегии развития картофелеводства и овощеводства.

По словам главы министерства Владислава Мурашова, такие выставки важны для развития коммуникации между бизнесом, государством и наукой.

«В рамках деловых программ производителям и переработчикам будут продемонстрированы новые технологии и успешные практики, которые применяют повсеместно: от выбора семенного материала до переработки, хранения и сбыта продукции», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.

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