Подмосковье станет участником международной выставки технологий для выращивания картофеля и овощей
Подмосковные производители примут участие в международной выставке технологий по производству и переработке картофеля и овощей. Она пройдет в «Крокус Экспо» с 24 по 26 ноября.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, в выставке будут участвовать свыше 600 представителей агропромышленного комплекса. Организаторы подготовили 70 деловых мероприятий, 20 из которых посвятят стратегии развития картофелеводства и овощеводства.
По словам главы министерства Владислава Мурашова, такие выставки важны для развития коммуникации между бизнесом, государством и наукой.
«В рамках деловых программ производителям и переработчикам будут продемонстрированы новые технологии и успешные практики, которые применяют повсеместно: от выбора семенного материала до переработки, хранения и сбыта продукции», - отметил он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион ежегоно ставит рекорды по урожаю. Это важно для эффективной работы в молочном и мясном животноводстве, сферах селекции и генетики.
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