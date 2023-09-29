Подмосковье стало самым популярным туристическим направлением в России этой осенью
Самые популярные туристические маршруты этой осени определили в России. Так, в топ-5 направлений вошли Подмосковье, Республика Калмыкия, Челябинская, Свердловская и Владимирская области.
Наибольшей популярностью среди туристов пользовались экскурсии-дегустации, а также формат «День на ферме». Тройку лидеров среди развлечений замкнули мастер-классы.
По мнению экспертов, в этом году ожидается увеличение туристического потока на 20%.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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