Подмосковье стало призером первенства России по настольному теннису

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Максим Антонов и Родион Уедраого заняли второе место в парных соревнованиях. Юноши представляют Химки. ​Среди девушек по итогам выступлений в парах обладательницей серебряной награды стала еще одна спортсменка из Химок Есения Широкова. Она выступала вместе с теннисисткой из Москвы Александрой Боковой.

​Таким образом, сборная Московской области заняла третье место в итоговом протоколе командных соревнований первенства страны среди девушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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