Подмосковье стало призером международных соревнований по маунтинбайку

Девушка представляет Училище олимпийского резерва № 1. Она финишировала второй в соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Первое место досталось спортсменке из Челябинской области.

Международные соревнования по велосипедному спорту проходили с 21 по 24 июня 2024 года в Челябинской области в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В состав ФОКа вошли ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортивный зал для технической отработки бросков и другие необходимые помещения.

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