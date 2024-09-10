10 сентября 2024, 16:26

Подмосковье стало призером чемпионата России по пляжному волейболу впервые за 5 лет

фото: ВФВ
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Волейболистки клуба «Заречье-Одинцово» завоевали бронзу на финальном этапе чемпионата России по пляжному волейболу. Это первая медаль команды за последние пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Московской области.

В 1/8 финала клуб «Заречье-Одинцово» обыграл нижегородскую «Спарту» со счетом 2:0, а в четвертьфинале одержал победу над «Тулицей» с аналогичным счетом. В полуфинале подмосковная команда уступила московскому «Динамо-2», которое стало чемпионом турнира.

Отмечается, что в матче за третье место Анастасия Барсук и Дарья Павлова победили третью команду «Динамо» со счетом 2:0. Напомним, последнюю медаль клуб «Заречье-Одинцово» завоевал в 2018 году. Тогда за Подмосковье играли Александра Моисеева и Екатерина Сырцева. Девушки заняли второе место.

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Спортсмены
10 сентября 2024, 16:46
Более 30 фасадов жилых домов отремонтируют в Одинцове к концу года
Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО
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В Одинцовском округе к концу года планируют отремонтировать 34 фасада жилых домов. Работы по капремонту проходят в рамках региональной программы.

На территории муниципалитета в этом году уже обновили 12 фасадов. В ближайшее время работы проведут в Кубинке-10 и на улице Генерала Вотинцева в Кубинке, а также в деревне Акулово. Рабочие займутся укреплением несущих конструкций, улучшат теплоизоляцию и обновят внешний вид зданий.

«Капитальный ремонт фасадов в Подмосковье - это важная часть нашей работы по повышению качества городской среды. С момента старта программы в 2014 году мы обновили более четырех тысяч фасадов, и продолжаем активно работать в этом направлении», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Собственники многоквартирных домов и все желающие могут следить за ходом работ по капитальному ремонту онлайн. Для этого можно перейти в раздел «Карта» на сайте Фонда капитального ремонта Московской области и выбрать дом с доступной видеотрансляцией.

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Одинцово ЖКХ Ремонтные работы
10 сентября 2024, 16:44
Юристы из Можайска проведут бесплатные консультации для семей участников СВО
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Бесплатные консультации для участников специальной военной операции и их семей проведут 20 сентября в Можайске. Такая работа проводится в округе регулярно.

Бесплатные консультации проведут в доме № 17 на улице Фрунзе в здании Военного комиссариата. Услуги могут получить участники специальной военной операции их семьи. У них появится возможность задать вопросы по поиску пропавших без вести бойцов, возможности демобилизации по возрасту, выплатам, обеспечению земельными участками, продлению контракта и освобождению из плена.

Отметим, такая работа в Можайске проходит регулярно. Более 65 заявителей получили ответы на вопросы во время работы бесплатных юридических консультаций. Они проводятся один раз в месяц по инициативе государственного фонда «Защитники отечества».

Справки можно получить по телефону: 8 (496) 387-46-03.

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Семья Военные Можайск
10 сентября 2024, 16:37
Жители Подмосковья оформили онлайн почти 270 тысяч медсправок с января
ПС Минздрава
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Жители Подмосковья оформили онлайн почти 270 тысяч медицинских справок с начала года. Они получили в цифровом виде документы для поездок в санатории, занятий в спортивных секциях и другие.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, жители могут оформить онлайн справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о прививках, выписку из амбулаторной карты и другие. Их присылают в личный кабинет на портале «Здоровье» , рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

«Оформление необходимых справок в онлайн формате позволяет экономить время и не тратить его на дорогу в поликлинику. Жители могут получить готовый документ в электронном виде всего за несколько кликов. Сама справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг „Здоровье“», - сказал он.

Сертификат о прививках, а также справки для спортивных секций и выписки из амбулаторной карты становятся доступны к скачиванию сразу после заказа. Для других документов необходимо предварительно пройти медосмотр.

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Больницы Врачи
10 сентября 2024, 16:27
Новый детский сад открыли в микрорайоне Климовск в Подольске
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В подольском микрорайоне Климовск на Школьной улице открыли современный детский сад. Он рассчитан на 240 мест.

Площадь нового здания составляет три тысячи квадратных метров. В детском саду разместятся 10 групп для малышей в возрасте от полутора до семи лет. Там обустроили кабинеты медсестры, логопеда и психолога, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы. Во дворе построены площадки с безопасным покрытием, верандами, игровыми и спортивными комплексами.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что учреждение возвели при поддержке губернатора Андрея Воробьева по областной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

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Подольск Детские сады

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