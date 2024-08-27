27 августа 2024, 18:07

Подмосковье стало победителем и призером кубка России по кольцевым гонкам

СМП РСКГ
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Спортсмены из Подмосковья успешно выступили на этапе чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам на трассе «Игора Драйв», трижды финишировав первыми, четыре раза заняв второе место и четыре раза — третье. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

В первой гонке группы «SMP GT4» Алексей Несов из Королева, Андрей Солуковцев из Люберец и Светлана Горбунова из Клина заняли весь пьедестал почета. Во втором старте этой группы победил Алексей Несов. Андрей Солуковцев завершил третий заезд бронзой, что обеспечило ему третье место в итоговом зачете.

В зачетной группе «Спортпрототип CN (527 Shortcut)» Кирилл Киракозов из Мытищ стал вторым, а Алексей Хаиров из Балашихи - третьим. По итогам этапа Хаиров возглавил турнирную таблицу, а Киракозов стал третьим, сохранив свою позицию в Кубке России.

В группе «Туринг-лайт» Андрей Масленников из Королева занял второе место во втором старте, что помогло ему удержаться на второй позиции в чемпионате России. Отмечается, что следующий этап пройдет 14–15 сентября на трассе «Moscow Raceway» под Волоколамском.

Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

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Спортсмены Машины
27 августа 2024, 18:07
Костюмированный велопарад «На краешке лета» прошел в Белоозерском
Медиасток.рф
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В городе Белоозерский состоялся яркий и запоминающийся костюмированный велопарад «На краешке лета». Мероприятие собрало любителей активного образа жизни всех возрастов, которые с фантазией подошли к выбору своих костюмов.

Участники продемонстрировали уникальные образы, отражающие их креативность и индивидуальность.

Все, включая членов жюри, поддержали добрую традицию и прибыли на мероприятие на велосипедах, самокатах и даже роликах. Сотрудники местного Дома культуры «Гармония» оказали помощь участникам в украшении себя и своих средств передвижения, добавив еще больше красок и веселья в атмосферу праздника.

Самому старшему участнику велопарада исполнилось 70 лет, а самому младшему - всего один год и девять месяцев, что подчеркивает разнообразие участников и объединяет поколения в стремлении к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Спортсмены Воскресенск
27 августа 2024, 17:25
Открытая тренировка по проекту «Zа Самбо» прошла в Воскресенске
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Активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» организовали яркое мероприятие, посвященное федеральному партийному проекту «Zа Самбо». В Воскресенске прошли показательные выступления, на которых спортсмены округа продемонстрировали свои навыки в самбо.

В мероприятии приняли участие как опытные самбисты, так и молодые спортсмены из разных секций, а также дети и подростки, желающие попробовать свои силы в этом увлекательном виде спорта.

«Самбо - уникальный вид спорта, который не только учит самозащите, но и формирует твердый мужской характер, стойкость и выносливость. В Воскресенске самбо пользуется особой популярностью, и наши спортсмены регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня», - отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Цель проекта «Zа Самбо» заключается в развитии, популяризации и пропаганде самбо как важной составляющей российской культуры и отечественного спорта. Мероприятие собрало множество зрителей и вдохновило участников на дальнейшие тренировки и достижения в этом виде спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
27 августа 2024, 17:17
Руслан Коловский из Подмосковья стал призером чемпионата России по спорту глухих
фото: соцсети Руслана Коловского
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Серебряным призером чемпионата России по спорту глухих в дисциплине «армрестлинг» стал Руслан Коловский из Подмосковья. Об этом рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Руслан выступил в весовой категории 80 килограммов на правой и левой руках. В финале спортсмен уступил Андрею Кирьянову из Новосибирской области.

Чемпионат прошел в Кургане и объединил 48 участников из 13 регионов России. Турнир организовали в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».​ Активная работа по строительству и капитальному ремонту спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии 24 стадионов , бассейнов и других объектов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
27 августа 2024, 16:25
Футбольный турнир среди мам спортсменов прошел в Серпухове
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В рамках Года семьи сообщество «Футбольные мамы» представило уникальный социальный проект «100 турниров — 100 городов», направленный на продвижение семейных ценностей и объединение мам через спорт. Проект включает в себя однодневные футбольные турниры фестивального формата, которые в этом году пройдут в 70 регионах России, странах СНГ и Китае.

Организаторами турниров в Подмосковье выступают Министерство физической культуры и спорта Московской области и «Футбольные мамы». На стадионе «Спартак» около 70 участниц из Московской области и Москвы продемонстрировали свои силу, ловкость и выносливость.

Серпухов представили команды «Мамы Ястребов» и «Большевик Талант». Соревнования проходили в формате 5×5, продолжительность матчей составила два тайма по 10 минут. Все серпуховские мамы показали яркую игру, волю к победе и упорство. Команда «Большевик Талант» заняла третье место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Футбол

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