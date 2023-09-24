Подмосковье стало партнером фестиваля финансовой грамотности и культуры в Вологодской области
В Вологодской области проходит первый семейный фестиваль финансовой грамотности. Подмосковье стало партнером мероприятия, сообщили в министерстве экономике и финансов региона.
Для участников подготовили лекции, семинары и библиотеку полезных материалов. На встречах обсудили планирование личного и семейного бюджетов, налогообложение, использование банковских продуктов, страхование, инвестирование, защита от мошенников.
«Для самых маленьких предусмотрены секции „Финансовый кинотеатр“, финансовая игровая, мастер-класс по изготовлению копилки и конкурс детских рисунков. Во всех тематических секторах участники получили валюту фестиваля, которую можно было обменять на сувенирную продукцию в ярмарочном павильоне», - рассказали в министерстве.
Московская области поделилась своим опытом в сфере финансовой культуры и грамотности.
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