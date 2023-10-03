Подмосковье стало лидером России по выдаче ипотечных кредитов в августе

Читайте нас в:

Оценка квартиры необходима, так как от нее зависит сумма займа и процентная ставка. Обычно банки предлагают список аккредитованных организаций, которые могут выполнить процедуру.

На оценку квартиры влияют: площадь помещения, количество комнат, этаж, планировка и другие факторы. Важно помнить, что все работы по оценке недвижимости оплачивает клиент, так что при отказе в ипотеке вернуть потраченные средства не удастся.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».