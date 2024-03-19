Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца

Из построенного жилья 0,22 миллиона «квадратов» пришлось на многоквартирные дома и 1,63 миллиона - на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов - 9% от общего ввода жилья в России.

Больше всего квадратных метров ввели в Ленинском городском округе - 163 тысячи. В Лыткарине построили 24 тысячи квадратных метров за два месяца, в Богородском - 14 тысяч.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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