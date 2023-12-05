05 декабря 2023, 17:48

Подмосковье стало лидером России по реализации программы «Промышленная ипотека»

Unsplash
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Подмосковные инвесторы заключили около 60 договоров по программе «Промышленная ипотека». Так, регион остается лидером в России в данном направлении.

«В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключенных в стране договоров по промипотеке, а в денежном - почти 13%», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Контракты заключили на общую сумму 8,7 миллиарда рублей. Программа позволяет предпринимателям получить кредит по ставке от 3 до 5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа под эти цели составляет 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Ипотека Промышленность
05 декабря 2023, 19:00
Подмосковные школьники и студенты приняли участие в форуме строительной индустрии
Министерство образования МО
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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» начался в Подмосковье. На мероприятии собрались представители строительной индустрии со всей России. Участниками также стали студенты, школьники и педагоги Подмосковья.

«Каждый участник смог ознакомиться с инновационными проектами в области строительных технологий и узнать о последних тенденциях», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Для школьников и студентов провели мастер-классы и профориентационные игры. Старшим ребятам предложили принять участие в занятиях на определение перспектив развития отрасли - у них была возможность пообщаться с экспертами на круглых столах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
05 декабря 2023, 18:48
Загруженность дорог Подмосковья составила 7 баллов вечером 5 декабря
Unsplash
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в семь баллов вечером 5 декабря. В региональном Минтрансе заявили, что заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

Движение также затруднено на Ярославском, Киевском, Дмитровском, Каширском шоссе и на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Водителей призывают быть внимательными, не совершать резких маневров, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
05 декабря 2023, 18:36
Более 3,4 тысячи собак зарегистрировали в Подмосковье за 3 месяца
Unsplash
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Закон о регистрации домашних животных действует в Подмосковье с 1 сентября. За это время хозяева зарегистрировали свыше 3,4 тысячи собак.

Председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян заявил, что регистрация для собак обязательна, для остальных животных - по желанию.

«На сегодняшний день штрафов за отсутствие регистрации не предусмотрено, тем не менее мы видим, что многие владельцы питомцев проявили сознательность. Те, кто зарегистрировал собаку, отмечают, что у процедуры есть большой плюс - это возможность найти питомца в случае его пропажи», - добавил Керселян.

Оформить животного законно можно на региональном портале госуслуг. Сервис «Регистрация домашних животных» доступен в разделе «Личные документы» - «Документы для отдельных случаев».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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Животные Госуслуги
05 декабря 2023, 18:09
Подмосковные спасатели предостерегли рыбаков от выхода на тонкий лед
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 286-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с рыбаками. Рейды прошли на водоемах в Шатурском округе.

«Максимальная толщина ледяного покрова водоемов Шатурского округа достигла десяти сантиметров, а вот некоторые водоемы не замерзли совсем. Опасны участки, где наблюдается сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод», - сообщил начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин.

Рыбаков предостерегли от выхода на неокрепший лед, а также напомнили правила самоспасения.

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Спасатели

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