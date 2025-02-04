Подмосковье стало лидером России по производству экологически чистой продукции

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Библиотеки Подмосковья провели к 165-летию Антона Чехова квесты, выставки, лекции, мастер-классы, творческие встречи и другие события. О программах к юбилею писателя рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Центральной библиотеке города Чехова прошла насыщенная культурная программа с викторинами, квестами и виртуальными экскурсиями. Гости приняли участие в театрализованной литературно-музыкальной постановке и гастрономическом проекте «От Чеховского Палыча». Посетители познакомились с рецептами блюд от мастера русской литературы.

Истринская центральная библиотека имени Чехова организовала ежегодную акцию «Читаем Чехова», программу для школьников и встречу в молодежном литературном клубе. Во всех библиотеках округа прошли лекции, мастер-классы и творческие встречи, посвященные творчеству писателя.

Центральная городская библиотека Серпухова, также носящая имя Чехова, собрала почитателей творчества классика. Такие встречи проводятся здесь каждый год, ведь Антон Павлович Чехов - часть культурного кода города.

Для читателей Центральной библиотеки Видного провели квиз «Нескучный Чехов», который позволил проверить и закрепить знания о жизни и творчестве русского писателя.