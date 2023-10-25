Подмосковье стало лидером России по объему закупок у МСП-поставщиков

«Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы 3,84 триллиона рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25% или на 776,9 миллиарда рублей», - отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Всего за девять месяцев свыше десяти тысяч заказчиков заключили договоры с МСП-поставщиками. Крупнейшими за указанный период стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго».

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, произошел значительный прирост объемов договоров на закупку транспортных средств и оборудования - в три раза, услуг в сфере рыболовства - в 2,8 раза, производства фильмов и телепрограмм - в 2,3 раза.

Уточняется, что сейчас компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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