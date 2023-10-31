Подмосковье стало лидером России по цифровизации аграрной отрасли

«Область стала лучшей среди 83 регионов страны. Это результат нашей непрерывной работы по совершенствованию цифровых сервисов, создания максимально комфортных условий для развития АПК в Подмосковье», - отметил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Оценка проводилась, исходя из таких показателей, как: наличие команды по цифровизации, план и стратегия цифровой трансформации АПК, работа со специалистами по информационной безопасности и других критерий. Отмечается, то в 2022 году министерство сельского хозяйства региона получило специальную премию губернатора «Прорыв года» за работу в этой сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

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