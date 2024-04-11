Подмосковье стало лидером по переработке отходов за 5 лет

Министр энергетики Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что Подмосковье является лидером по переработке отходов на сегодняшний день.

«Я помню, с чего все начиналось: с тяжелых рейдов при работающих полигонах, ловле незаконных мусоровозов и грузовиков, которые сбрасывали мусор. Это все потребовало достаточно серьезной подготовки, грамотности», - указал Хромушин.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева благодарственными письмами отметили общественных инспекторов. Кроме того, более 20 представителей региональных операторов, компаний-переработчиков вторичного сырья получили ведомственные награды за добросовестный труд.

В Московской области в течение пяти лет осуществляется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. Согласно заявлению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского на данный момент ни одна тонна отходов не проходит без необходимой сортировки перед передачей на дальнейшую обработку, включая временное хранение. Кроме того, была налажена система раздельного сбора отходов, которую сегодня поддерживают более 70% населения региона.

Согласно заявлению министра, если ранее в регионе было всего 13 тысяч контейнерных площадок, то сегодня уже более 77 тысяч мест для сбора твердых коммунальных отходов. За пять лет было отсортировано и передано на вторичную переработку более 13,2 миллиона тонн отходов, что исключило их захоронение.

«Нам предстоит еще сделать немало, поэтому мы будем продолжать совместно с общественными организациями, совместно с нашими жителями и региональными операторами развивать отрасль и внедрять систему по вторичной переработке отходов», - добавил Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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