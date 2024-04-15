15 апреля 2024, 09:46

Подмосковье стало чемпионом России по керлингу среди женщин

Федерация кёрлинга России
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Спортсменки из Подмосковья стали чемпионками России по керлингу среди женских команд. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В составе команды блестяще выступили Александра Мельникова, Анастасия Мищенко, Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Дарья Стексова. В финале чемпионата страны девушки обыграли сборную Санкт-Петербурга.

Отдельно отметили игру Ирины Рязановой - она получила награду «За спортивное мастерство». Этот приз присуждается путем голосования.

​Чемпионат России по керлингу среди женских команд прошел в Краснодарском крае на базе спортивной арены «Айсберг».

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
15 апреля 2024, 10:12
Подмосковье победило на чемпионате России по торболу среди инвалидов по зрению
Сборная Московской области по торболу
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Команда Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по торболу спорта слепых. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмены провели шесть встреч, после чего вышли в полуфинальную стадию. Обыграв сборную Москвы, попали в главный матч турнира. Соперником оказалась сборная Новосибирской области, за плечами которой более 20 побед на чемпионатах России.

Первый тайм остался за сибиряками - 1:2. Во втором тайме, подкорректировав игру, Московская область смогла переломить ход встречи и выиграть с общим счетом 3:2.

​«В перерыве сказал ребятам, что все идет по плану. Мы разбирали досконально игру соперника, поэтому я знал, каким образом можно переломить игру. В итоге парни выполнили тренерскую установку на все 100%», - рассказал старший тренер сборной Московской области Дмитрий Шипилов.

​«Пока даже не осознаю тот факт, что мы смогли обыграть Новосибирск. Первые секунды после финального свистка - как в тумане. Сейчас просто безмерная радость за нашу команду!» - поделился эмоциями участник подмосковной сборной Владислав Кирьянов.

​Лучшим игроком чемпионата России стал подмосковный спортсмен Александр Виноградов.

Женская команда региона остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв четвертое место.

​Чемпионат России по торболу спорта слепых прошел в Раменском.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Инвалиды
15 апреля 2024, 10:09
Свыше 10 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в марте
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Еще 11 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в марте. В них обустроили 3,7 тысячи квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, всего в марте на кадастр поставили свыше 320 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря этому жилье получат более 3,5 тысячи семей.

Так, кадастровый номер получили дома в жилых комплексах «Парк Апрель» в Наро-Фоминске, «Новая Рига» в Красногорске, «Заречье» в Егорьевске, «Центральный» в Щелкове и «Южный» в Сергиевом Посаде.

Всего с начала года на учет поставили 62 жилых дома на 22,5 тысячи квартир.

«Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия», - добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
15 апреля 2024, 09:46
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 15 апреля
Медиасток.рф
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Свыше 908 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 15 апреля. Это на 3% больше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в четыре балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Осташковском, Киевском, Калужском, Дмитровском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Водителей призвали быть внимательными, отказаться от резких маневров и соблюдать безопасную дистанцию.

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Пробки Дороги
14 апреля 2024, 22:36
Производство пряников из огурцов запустили в Луховицах
Телеканал «360»
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Луховицы в очередной раз удивили кулинарными изысками. На этот раз округ порадовал жителей и гостей региона запуском производства пряников из огурцов.

От задумки, до первой партии, - ушло шесть месяцев. Как признался Алексей, пробовали разную рецептуру, привлекали технологов. Особенно долго возились с набором пряных специй.

Кроме того, рецепт запатентовали, закрепили за пряником авторские права. Так что скопировать новинку не получится ни у кого. Хотя ингредиенты простые: яйца, мед, специи, сода мука.

Еще одно отличие пряника - рисунок. Он создается через печатную форму и за ней пришлось поохотиться.

«Вот эту первую форму по эскизу по-нашему, вручную вырезали мастера на дальнем Урале - „Уральские бобры“. Это один единый кусок 100-летней высушенной липы», - рассказал Алексей Безуглов.

Эту форму будут использовать редко - слишком ценная. На ее основе сделали промышленную - из искусственного мрамора. Она способна выдержать создание 50 пряников в смену.

Найти новинку можно в интернете или магазинах на юго-востоке Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной из ключевых задач в регионе.

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Создатель огуречных пряников Алексей Безуглов рассказал, что идея пришла ему во время поездки к друзьям в Тамбов.

«Пряник для России классический десерт, скажем так. А история проста. Мы поехали к друзьям в Тамбов и как раз мимо Тулы. А друзья уже ели и наш зефир, и наш мармелад, купили друзьям в подарок пряник, ехали и думали, а почему нам не сделать пряник?» - поделился автор идеи.

Магазины Луховицы

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