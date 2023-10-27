Подмосковье сохранит льготный режим для управляющих компаний технопарков
Два законопроекта о работе технопарков и управляющих компаний вынесли на рассмотрение в Мособлдуме. Они направлены на приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, изменения в закон о промышленной политике позволит перераспределить полномочия в части регулирования деятельности технопарков в сфере высоких технологий.
Второй законопроект сохранит льготы управляющих компаний технопарков при условии их соответствия федеральным требованиям.
«Льготный режим предполагает нулевую ставку налога на имущество для организаций, являющихся управляющими компаниями технопарков ТПВТ. При инвестициях на создание ТПВТ менее 500 миллионов рублей она предоставляется на срок пять налоговых периодов, а если инвестиции превышают эту сумму - то на семь периодов», - сказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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