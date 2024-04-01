01 апреля 2024, 21:37

Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год

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Подмосковье вновь вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год. По данным Минстроя России, Московская область занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, регион уже шестой год подряд входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать комфортные условия для жизни каждого человека, особое внимание уделяем благоустройству общественных территорий. Самым главным результатом для нас является то, что перемены к лучшему чувствуют наши жители, и, конечно, очень приятно, что наши старания отмечает Минстрой России», - рассказал Воробьев.

Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды - жилье, общественно-деловая и социально-досуговая, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, а главные критерии оценки - это безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.

В этом году общий прирост индекса составил 15%. В категории «Крупные города» Мытищи и Химки оказались на первом месте. В категории «Большие города» лидерами стали Реутов, Красногорск и Люберцы, в номинации «Средние города» второе место получили Котельники, а на третьем месте Лобня. В категории «Малые города» первые три места заняли Истра, Можайск и Протвино.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
01 апреля 2024, 21:05
Химкинский парк имени Льва Толстого на прошлой неделе посетили 51 тысяча человек
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства опубликовало статистику самых посещаемых парков за прошедшую неделю. Лидером по популярности стал парк имени Льва Толстого в Химках.

Как пояснили в ведомстве, его посетили 51 тысяча человек.

В парке обустроены детские и спортивные, концертные и смотровая площадки, а владельцы домашних питомцев оценят специальное место для выгула.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Химки Парки
01 апреля 2024, 20:47
Донорский светофор подмосковного Центра крови на прошедшей неделе снова стал «зеленым»
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Московский областной центр крови опубликовал еженедельный актуальный донорский светофор. По результатам прошедшей недели потребность в биологическом материале полностью удовлетворена.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Глеба Марнова, светофор снова стал полностью «зеленым».

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в „изменение“ цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело - помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», - сказал Марнов.

Он напомнил, что в Подмосковье работают филиалы центра. Каждый желающий может сдать кровь в Подольске, Орехово-Зуеве, Щелкове и Воскресенске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Врачи Щелково Воскресенск
01 апреля 2024, 20:33
Подмосковные врачи приняли участие в V Всероссийском конгрессе «5П Детская медицина»
ники детства
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В Москве завершился V Всероссийский конгресс «5П Детская медицина». Около десяти тысяч медиков из 72 регионов России и 32 стран приняли участие в более чем 80 тематических мероприятиях.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, впервые в рамках конгресса состоялся Всероссийский форум «Орфей», на котором участники обсудили раннюю диагностику и подходы к терапии пациентов с наследственными заболеваниями и значимость неонатального скрининга.

Также впервые состоялась II Всероссийская олимпиада молодых врачей-педиатров ординаторов. В ней приняли участие 120 специалистов из 57 регионов страны.

По словам главного педиатра Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, в рамках конференции состоялось девять специализированных симпозиумов и круглых столов.

«Конференция стала первым крупномасштабным специализированным форумом для молодых талантов в детской медицине, где академики и профессоры поделись своими знаниями и опытом с молодым поколением специалистов, а молодые ученые обменялись своими идеями и наблюдениями со старшими коллегами», - рассказала Одинаева.

Главным организатором конгресса выступил НИКИ детства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Ученые Медицина
01 апреля 2024, 20:13
Пассажиры в Подмосковье сэкономили более 165 миллионов рублей на проезд по карте «Тройка»
Минтранс Подмосковья
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Пассажиры Московской области сэкономили более 165 миллионов рублей по программе лояльности карты «Тройка». Жители и гости региона могут оплачивать проезд и экономить от 7% до 35% от стоимости поездок.

Как рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за последний год среднее число поездок в день по «Тройке» увеличилось на 60%. Карту можно использовать для поездок в Москве, Московской области и других регионах.

«Запуск транспортной карты „Тройка“ в Подмосковье не только обеспечил удобный способ оплаты проезда в общественном транспорте Москвы и области, но и позволил экономить деньги на поездках благодаря системе лояльности, которая действует по транспортной карте», - рассказал заместитель председателя Правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

В Московской области пассажиры могут оплатить проезд «Тройкой» на всех маршрутах городского транспорта, а также приобрести билеты в Москве на речные прогулки, в музеи, на канатную дорогу на Воробьевых горах и в Московский зоопарк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Карта «Тройка» Москва

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