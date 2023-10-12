Подмосковье сформировало кадровый резерв для промышленных предприятий

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В регионе заключили уже 317 соглашений о подготовке кадров для ведущих предприятий. Из них свыше 100 - по программе «Кадры для импортозамещения», отметила заместитель председателя правительства, министр инвестиции, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«В рамках этих соглашений каждый год образовательные учреждения региона выпускают свыше 17 тысяч специалистов, обеспечивая пополнение кадрового резерва региона», - рассказала она.

При этом одной из наиболее востребованных форм обучения для студентов является дуальное образование, при котором теоретические знания студент получает в образовательном учреждении, а практические навыки - в организации на рабочем месте.

В такой форме сегодня в подмосковных учреждениях профобразования учатся свыше 14 тысяч человек. Наибольшее количество выпускников готовят по специальностям программист, техник-технолог по аддитивным технологиям, техник-технолог по металлообработке, сварщик, оператор станков с ЧПУ, логист, техник по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона на протяжении 10 лет показывает хорошие темпы роста.