Самые ожидаемые объекты здравоохранения в наступившем году - это больница с поликлиникой на 450 посещений и стационаром в Хотькове, поликлиника на 600 посещений в Лобне, а также медучреждения в микрорайоне Лукино-Варино в Лосино-Петровском и Балашихе, сообщил глава региона.

«При поддержке Президента также построим в Балашихе большой госпиталь, рассчитанный на 1,2 тысячи коек и 300 посещений в смену», - сказал он.

Ранее губернатор заявил об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Сейчас больница готова на 80%.

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