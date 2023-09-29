Подмосковье рассказало о практике работы с офсетами на всероссийском конгрессе

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На встрече регионы поделились опытом работы с офсетами. По мнению Подмосковья, практику можно расширить при условии ее модернизации в том числе в законодательстве. По словам Подлипенского, важным сегментом являются офсеты в сфере медицины - на нее приходится основная доля госзакупок.

«Сегодня закупки осуществляются каждой отдельной больницей за счет средств ФОМС. Централизация закупок - на все медучреждения региона в рамках офсета и через единого регионального заказчика с использованием средств ФОМС - позволит до 10% снизить цену на продукцию, упростить процедуры заключения контрактов и сократить их количество», - сказал он.

Другим предложением спикера стало создать возможность закупки оборудования в рамках офсета. Это позволит увеличить спрос на российскую технику в сфере ЖКХ и обеспечить устойчивую цену.

«Действующая редакция Закона о закупках 44-ФЗ разрешает закупать по офсетному контракту только товары или услуги. При этом некоторые товары закупают в составе работ, но никак не отдельно. А это создает проблемы, когда, например, нет возможности заключить офсет с производителем оборудования для котельных - не просто на закупку его продукции, а в рамках модернизации котельных», - отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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