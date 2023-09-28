Подмосковье рассказало о перспективах офсетных контрактов на конференции «Российская неделя ГЧП»

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Первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский рассказал, как Подмосковье применяет инструменты данных контрактов, а также о перспективах работы по данному направлению.

«Мы уверены, что отладка ключевых алгоритмов офсета позволит сделать этот инструмент максимально привлекательным для инвесторов. А учитывая, что львиная доля офсетов приходится именно на медицинский сегмент, где требуется большая работа по импортозамещению, мы сможем значительно ускорить этот процесс», - отметил Подлипенский.

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