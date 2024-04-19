Подмосковье провело отборочный этап фестиваля «Робофинист»

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Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, робототехники провели гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол и марафон шагающих роботов, а также поучаствовали в практической олимпиаде.

Победителями стали ребята из Орехово-Зуева, Долгопрудного, Клина, Фрязина, Королева, Коломны и Ступина. Они представят Подмосковье на международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.

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