Подмосковье провело отборочный этап фестиваля «Робофинист»
Отборочный этап международного фестиваля по робототехнике «Робофинист» прошел в Подмосковье. На соревнования съехались более 300 юных конструкторов из разных городских округов региона.
Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, робототехники провели гонки по линии, интеллектуальное сумо, ралли, футбол и марафон шагающих роботов, а также поучаствовали в практической олимпиаде.
Победителями стали ребята из Орехово-Зуева, Долгопрудного, Клина, Фрязина, Королева, Коломны и Ступина. Они представят Подмосковье на международном фестивале «РобоФинист» осенью в Санкт-Петербурге.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».