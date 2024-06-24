Подмосковье проведет тренинги и викторину для молодежи на выставке «Россия»

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В Центре занятости населения Подмосковья отметили, что на стендах наукоемких предприятий Московской области можно будет познакомиться с инновационными разработками и технологиями будущего. Успешные практики трудоустройства и адаптации молодых специалистов представят в презентациях от крупных предприятий и банков.

На выставке пройдет презентация проекта «Молодежный автомобиль» от конструкторского бюро молодежи «Национальный родстер» и межвузовской корпорации. Машину полностью российского производства создали энтузиасты. На выставке желающие смогут посидеть за рулем уникального транспортного средства.

Желающие смогут посетить тренинги от педагога-психолога ЦЗН Подмосковья Дениса Бучкина. В завершение программы проведут беспроигрышную викторину с призами от предприятий-участников.

Программа ко Дню молодежи пройдет 29 июня, с 12:00 до 16:00 в павильоне С1.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил фестиваль «Пикник» и пожелал будущим студентам успехов в поступлении в учебные заведения. На празднике организовали выставку достижений «Взлета полоса», увлекательные мастер-классы и конкурсы, выступали кавер-бенд и диджеи.

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