Подмосковье проведет День предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ 27 февраля

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«День предпринимательства пройдет в рамках Форума национальных достижений на Международной выставке-форуме „Россия“. Министерство экономического развития России, правительство России, Московская область и все регионы страны готовят масштабную культурную и деловую программу», - сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, на стенде Подмосковья экскурсию проведет голографический гид. Он расскажет о предпринимателях региона, их работе, производимой продукции и многом другом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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