Подмосковье присоединилось к экомарафону по расчистке деревень от мусора

Активистов в Люберцах поздравили с 19-летием «Молодой гвардии». Им вручили благодарственные письма от депутатов Московской областной Думы.

Ребят поздравил глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков. Он отметил, что в округе числятся 150 молодогвардейцев, а за 2024 год проведено свыше 200 мероприятий различных направлений.

«Особое внимание уделяется волонтерству, сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО и Курскую область, помощи семьям военнослужащих, а также пенсионерам и инвалидам. Одним из ключевых событий стал форум „Школа молодого политика“, который собрал более 100 молодых активистов, студентов и школьников из нашего муниципалитета. Спасибо, что каждый день своим неравнодушием, талантом и усердием делаете Люберцы лучше и интереснее! Успехов в реализации новых проектов», - поздравил молодогвардейцев Владимир Волков.

Депутат Московской областной Думы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско поздравил молодогвардейцев и вручил им благодарственные письма. Дмитрий Дениско - первый лидер Люберецкого отделения «Молодой гвардии».

«Для меня МГЕР - это не только ведущее молодежное политическое объединение России, это отличная партийная школа. Я сам когда-то прошел ее, поэтому с уверенностью могу сказать: опыт в „Молодой Гвардии Единой России“ мне дал многое. Сегодняшние молодогвардейцы - это будущие партийцы, депутаты, главы городов и регионов», - подчеркнул Дениско.

Поздравили ребят также депутат Лидия Антонова, председатель муниципального корпуса Владимир Ружицкий и руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Шлапак. Вместе они обсудили планы общественной деятельности.

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