Подмосковье приняло участие во всероссийском антидопинговом форуме

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От Подмосковья в мероприятии участвовали ответственная за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Московской области Наталья Андриенко и заместитель директора СШОР по летним видам спорта Мария Шальнева.

В первый день прошла конференция с участием руководителей РУСАДА, Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов. На второй день состоялись четыре тематических круглых стола.

Мария Шальнева выступила спикером в секции «Система антидопингового взаимодействия». Она поделилась опытом построения системы чистого спорта в школе олимпийского резерва.

На форуме также обсудили вопросы реализации антидопинговой программы и меры по борьбе с допингом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

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