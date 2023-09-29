Подмосковье приняло участие во всероссийском антидопинговом форуме
Представители Московской области выступили в качестве спикеров и слушателей на Всероссийском форуме чистого спорта, организованном РУСАДА. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
От Подмосковья в мероприятии участвовали ответственная за организацию работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в Московской области Наталья Андриенко и заместитель директора СШОР по летним видам спорта Мария Шальнева.
В первый день прошла конференция с участием руководителей РУСАДА, Минспорта России, Олимпийского и Паралимпийского комитетов. На второй день состоялись четыре тематических круглых стола.
Мария Шальнева выступила спикером в секции «Система антидопингового взаимодействия». Она поделилась опытом построения системы чистого спорта в школе олимпийского резерва.
На форуме также обсудили вопросы реализации антидопинговой программы и меры по борьбе с допингом.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортивных клубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
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