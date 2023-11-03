Подмосковье приняло участие в стратегической сессии о развитии маршрута «Большое Золотое кольцо»

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Как рассказали в ведомстве, маршрут «Большое Золотое кольцо» была создана в 2022 году и утверждена резолюцией заместителя председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

На встрече обсудили дальнейшие шаги реализации маршрута, проведение консультаций со спикерами групп ВЭБ.РФ, обмен опытом, дополнительные меры поддержки и другие темы.

Среди подняты вопросов - запуск инфраструктурных и инвестиционных проектов в сфере туризма, а также синхронизация федеральных программ и внебюджетных источников. Участники предложили способы создания всесезонных курортных маршрутов в Зарайске и Волоколамске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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