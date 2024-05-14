14 мая 2024, 22:33

Подмосковье приняло участие в обсуждении проблем профсоюзного движения

Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
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Заместитель председателя подмосковного профсоюза работников здравоохранения России Юлия Катанэ приняла участие в работе экспертной группы по совершенствованию организационной деятельности. Главная цель встречи — проанализировать динамику отстающих по членству организаций за несколько лет.

«Во многих случаях выявляются проблемы с информационной работой, где-то трудности с молодежной сферой. Участникам заседания дали детальные рекомендации применительно к их территориям», - рассказала Катанэ.

Результатами своей работы также поделились председатели Рязанской, Ярославской, Костромской и Тюменской организаций.

Комиссия выработала единое мнение - поднять профсоюзное членство поможет информирование членов профсоюза в социальных сетях о деятельности организации, проведение современных и качественных молодежных мероприятий, оказание правовой помощи, а также популяризация этого направления.

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Здравоохранение Работа
14 мая 2024, 23:36
«Центрлесхоз» провел учения по тушению пожара в Талдоме
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Сотрудники Талдомского-Дмитровского филиала «Центрлесхоза» провели учения по тушению условного пожара. По легенде огонь зафиксировали камеры системы видеомониторинга — так называемую дымную точку. Возникла угроза населенному пункту и лесным насаждениям.

Тушить условный пожар экстренно прибыли семь специалистов и несколько единиц техники. Огонь потушили в кратчайшие сроки, а отработка передачи оперативной информации о возгорании между лесопожарными формированиями и региональной диспетчерской службой лесного хозяйства прошла успешно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Талдом
14 мая 2024, 23:33
Тендер на капремонт здания техникума объявили в Орехово-Зуеве
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на капремонт здания железнодорожного техникума объявили в Орехово-Зуеве. Завершить работы планируется в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, выполнить строительно-монтажные работы в здании Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени Бондаренко, а также поставить необходимое для учебы оборудование и благоустроить территорию учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Орехово-Зуево конкурсы
14 мая 2024, 23:14
Тендер на поставку медоборудования в больницу объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Аукцион на капитальной ремонт кабинета и поставку медицинского оборудования в ГБУЗ Московской области «Одинцовская областная больница» объявили в Подмосковье. Завершить работы и поставить медтехнику необходимо до конца ноября 2024 года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, капитально отремонтировать помещение для медоборудования, а также поставить в медицинское учреждение и ввести в эксплуатацию магнитно-резонансный комплекс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Аукционы Больницы
14 мая 2024, 23:07
Детский уролог Виталий Прокопьев начал работу в МОЦОМД
МОЦОМД
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Детский уролог-андролог с 30-м стажем работы Виталий Прокопьев приступил к работе в детском консультативно-диагностическом центре МОЦОМД. Врач занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний органов мочеполовой системы с рождения ребенка до достижения им восемнадцати лет.

«Родителям важно помнить, что практически все детские урологические заболевания, диагностированные своевременно, эффективно лечатся консервативным или хирургическим путем. Поэтому, если вы подозреваете, что у вашего крохи есть проблемы с мочевыделительной системой, не медлите с визитом к специалисту», - рассказал Прокопьев.

Попасть на прием к профильному специалисту можно совершенно бесплатно по полису ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи

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