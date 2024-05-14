Подмосковье приняло участие в обсуждении проблем профсоюзного движения
Заместитель председателя подмосковного профсоюза работников здравоохранения России Юлия Катанэ приняла участие в работе экспертной группы по совершенствованию организационной деятельности. Главная цель встречи — проанализировать динамику отстающих по членству организаций за несколько лет.
«Во многих случаях выявляются проблемы с информационной работой, где-то трудности с молодежной сферой. Участникам заседания дали детальные рекомендации применительно к их территориям», - рассказала Катанэ.
Результатами своей работы также поделились председатели Рязанской, Ярославской, Костромской и Тюменской организаций.
Комиссия выработала единое мнение - поднять профсоюзное членство поможет информирование членов профсоюза в социальных сетях о деятельности организации, проведение современных и качественных молодежных мероприятий, оказание правовой помощи, а также популяризация этого направления.
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