07 августа 2024, 12:39

Подмосковье приняло школьников из Белоруссии по программе международного обмена

Министерство образования МО
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Школьники из Белоруссии побывали в Московской области по программе международного обмена. Группа из 265 человек посетила культурные достопримечательности региона, а также самый большой технопарк в стране.

«Здесь важно упомянуть и образовательную составляющую поездки - в Подмосковье работает самый большой детский Технопарк в стране, и на мастер-классах мы наглядно показали ребятам, что реальной наукой можно заниматься еще со школьной скамьи», - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

В туристический маршрут также вошли экскурсии в Коломну, Музей техники Вадима Задорожного, Музей «Дорога памяти» и Храм Вооруженных сил России. Во время поездки в Подмосковье школьники из Белоруссии проживали в кампусах гимназии имени Примакова.

«Каждый день для нас проводили интересные образовательные занятия, больше всего мне запомнились мастер-классы по робототехнике и по изготовлению косметики» - поделилась впечатлениями одна из школьниц.

Отмечается, что всего этим летом на экскурсии в Московскую область приедут свыше 500 школьников из республики Беларусь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще семи кластеров по программе «Профессионалитет». Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

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Белоруссия Школьники
07 августа 2024, 12:55
Подмосковные медучреждения получили почти 40 автомобилей с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Подмосковные медучреждения получили 39 санитарных автомобилей с начала года. Из них 30 поступили в службы неотложной помощи поликлиник и девять — выездным паллиативным бригадам.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, машины будут обслуживать пациентов на дому, а также оказывать специализированную паллиативную помощь. На закупку транспорта потратили около 48 миллионов рублей.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Для этого мы продолжаем оснащать наши медорганизации санитарным автотранспортом. Так, с начала года в медучреждения региона поступило 39 автомобилей и планируется поставка еще 29 единиц», - сказал министр здравоохранения области Алексей Сапанюк.

Автомобили получили хоспис для детей, а также больницы в Пушкино, Балашихе, Люберцах и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о скором открытии детского госпиталя в Красногорске. Работы там подошли к финальному этапу.

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Больницы
07 августа 2024, 12:50
Еще 21 двор облагородили в Орехово-Зуеве этим летом
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Более 20 дворов привели в порядок в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству провели под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Во дворах заменили асфальт на внутридворовых проездах и пешеходных дорожках, отремонтировали систему уличного освещения, организовали места для парковки автомобилей и установили лавки и урны.

В ведомстве добавили, что работы провели в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды», цель которой - повышение уровня комфорта жителей региона.

Список работ представители местного самоуправления определили вместе с жителями.

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Орехово-Зуево Ремонтные работы
07 августа 2024, 12:49
Участок в Ступине арендовали за рекордную сумму на земельных торгах
Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ
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Рекордную стоимость лота зафиксировали на торгах в Ступине. Комитет по конкурентной политике Московской области на прошлой неделе провел 131 земельный аукцион.

Как пояснили в комитете, 10 соток земли в Ступине арендовали за 3,4 миллиона рублей. Стартовая цена участка началась с 35 970,2 рублей в год.

В аукционе приняли участие 11 претендентов, которые подняли начальную стоимость лота в 95 раз.

Найти участок или помещение в Московской области можно на Едином портале торгов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Бизнес
07 августа 2024, 12:48
Более 20 образовательных учреждений отремонтируют в Серпухове в этом году
Пресс-служба Г.о. Серпухов
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В Серпухове продолжаются капитальные и текущие ремонты в школах и детских садах. Также до конца года в округе построят несколько учреждений образования.

Строительная готовность школы № 16 составляет 96%, школ № 11 и «Туровской СОШ» - около 85%. Все работы идут по графику. В Оболенской школе демонтируют кровлю, ремонтируют стены бассейна и входную группу.

Оконные блоки меняют в детском саду № 29 «Пчелка» на улице Советской, 74А. Работы ведут на средства местного бюджета. Территорию вокруг сада тоже благоустроят, и 1 сентября дети пойдут в обновленное учреждение.

Капитальный ремонт детского сада в поселке Пролетарский готов на 77,6%. Строительный контроль всех объектов ведет «Дирекция заказчика капитального строительства» при Минстрое Московской области.

Ремонты проведут и в учреждениях социальной сферы. Они уже начались в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи, комплексе «Звезда», Дворцах культуры «Лира», «Оболенский», «Гавшино», детских садах № 47 и № 29, а также в спорткомплексе «Красные Крылья» и на стадионе «Спартак».

Совсем скоро к обновлению приступят в детских садах «Матрешка» и «Росинка» и спортзале в селе Липицы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Серпухов Детские сады Ремонтные работы

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