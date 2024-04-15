Подмосковье приняло эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года»
Московская область приняла эстафету флага Всероссийского конкурса «Мастер года». Главная цель проекта, стартовавшего в марте 2024 года — объединить педагогов во всех федеральных округах России.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, эстафету приняли Елена Ряхимова КУРО - начальник центра развития профессионального образования, Максим Широков - преподаватель Раменского колледжа, Андрей Чистов - директор Ногинского колледжа и другие специалисты. Уже завтра флаг перейдет к Владимирской области.
В этом году региональные этапы конкурса «Мастер года» пройдут до 20 мая. Победитель представит Подмосковье в финале всероссийского конкурса, который состоится в Тюменской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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